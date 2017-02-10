واردات الصين من النفط تحقق ثالث أعلى مستوياتها على الاطلاق

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في يناير بنسبة 27.5% على أساس سنوي، لتحقق ثالث أعلى مستوياتها على الإطلاق، بما يشير إلى طلب قوي لملء المخزون وتعويض النقص مع استمرار انخفاض الإنتاج المحلي.

وقالت مصلحة الدولة للجمارك اليوم الجمعة، إن الصين استوردت 34.03 مليون طن من النفط الخام في يناير أو 8.01 مليون برميل يوميًا. وانخفضت الواردات من مستواها القياسي في ديسمبر البالغ 8.57 مليون برميل يوميًا. وبلغت شحنات الخام وصادرات الوقود الصينية مستوى قياسيًا في ديسمبر 2016