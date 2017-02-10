المملكة تحقق مراكز متقدمة في معرض تايوان للعلوم

حققت المملكة مراكز متقدمة في معرض تايوان الدولي للعلوم 2017، حيث نال الطلاب المراكز (الثاني والثالث والرابع) بثلاثة مشاريع علمية في مجالات الهندسة والبيئة والطب، والميدالية الفضية في الهندسة البيئية، وأقيم هذا العام بمشاركة 300 طالب وطالبة من 25 دولة قدموا أبحاثاً علمية في مجالات الطب والعلوم الصحية وعلوم البيئة.

و‏حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب عبدالعزيز بن يحيى الشهراني من ثانوية أبها الأولى، المركز الرابع على مستوى العالم في معرض تايوان الدولي للعلوم “TISF”.

وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان التهنئة للطالب ومدرسته وأسرته وللشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين، لقاء هذا الإنجاز الذي يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة على مستوى المملكة والعالم.

يذكر أن العمل المقدم من الطالب الشهراني يحمل عنوان ” المعالجة الخضراء للماء الملوث باستخدام أكسيد الجرافين المنتج من أنوية التمور لتكسير الأصباغ العضوية باستخدام تقنية المايكرويف المبتكرة” وبإشراف من إدارة الموهوبين.