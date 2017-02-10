علماء نفس أمريكيين من الوزن الثقيل “ترامب” يعني من مرض “النرجسية الخبيثة”

كشف علماء نفس من الوزن الثقيل أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مريض نفسيا وأنه يندرج تحت تشخيص “النرجسية الخبيثة” Malignant Narcicism , ومن هؤلاء العملاء استاذ علم النفس في جامعة “جونز هوبكنز” البروفيسير “جون جارتنر”.

وقد ذكر جارتنر أن النرجسية الخبيثة لدى ترامب غير قابلة للشفاء, وأنها تختلف عن اضطراب الشخصية النرجسية , وطبقا لوصفه فإن ترامب مضطرب نفسيا وأن طباعه وحالاته المزاجية لا يسمحان له بأن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية , فسلوكه يظهر إحساس مرضي بالعظمة, وسادية, وعدوانية وبارانويه, ونمط سلوكي مضاد للمجتمع.

كما كتب “كاري بارون” عن النرجسية الخبيثة في مجلة وموقع “Psychology today” وذكر أن المصابين بهذا المرض لا يصلحون في منصب قيادي خطير مثل منصب رئيس الجمهورية فهم يشكلون خطورة كبيرة حين تكون بيدهم مقاليد الأمور .

وذكر بارون الخصائص التشخيصية للنرجسية الخبيثة لترامب أنه لا يهمه إلا تحقيق أهدافه الشخصية ويذهب في ذلك إلى أبعد مدى , وقد يتمتع بالذكاء , وقد يكون أداؤه عاليا وقد يتقلد منصبا رفيعا , وحديثه ناعم ودافئ ظاهريا , وساحر , وقد يبدي تأثرا عاطفيا أو حتى يبكي , وهو يبدو متأنقا , وقد يبدو طيبا في ظاهره ودافئا في تعبيراته ويبدي حميمية زائفة وتعاطفا كاذبا , وقد تكون له علاقات واسعة ولكنها غالبا سطحية ومصلحية تنقطع عند أول منحنى تنقضي فيه المصلحة الشخصية .

وقد قام بعض علماء النفس في أمريكا بالمقارنة بين “ترامب” و”هتلر” ووجدوا أنهما يلتقيان في أمور كثيرة فهتلر استخدم النزعة العنصرية ليصل إلى القوة والسيطرة والتحكم وترامب فعل نفس الشئ , وهتلر كان يؤمن بالتطهير العرقي وترامب كذلك , وهتلر وعد بأن تكون ألمانيا عظيمة وسيدة العالم وترامب وعد بأن تكون أمريكا عظيمة وسيدة العالم , وهتلر اعتمد السياسة الفاشية ضد اليهود وترامب اعتمد السياسة الفاشية ضد المسلمين والمهجرين , وهتلر اتهم اليهود بأنهم سبب الشرور في ألمانيا والعالم وترامب اتهم المسلمون بأنهم سبب الشرور في أمريكا والعالم .