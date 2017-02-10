 الفيصل يطلع على إنجازات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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الفيصل يطلع على إنجازات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة

الفيصل يطلع على إنجازات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة
المناطق_مكة
تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مؤخرا، تقرير إنجازات وأعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء ، والذي سلمه لسموه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أهمية أن تسخّر الهيئة امكانياتها وجهودها لتقديم أمثل الخدمات وأجودها، لضمان سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية ، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بسلامة ضيوف الرحمن والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الأعمال التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة، وبرامج المشاركة في موسم الحج الماضي والعمرة والخطط المستقبلية للهيئة.
كما استمع سموه إلى شرح عن برامج التوعية والتثقيف الغذائي والدوائي، وتجهيز فرع الهيئة بالمنطقة ودعمه بما يحتاج من تجهيزات مادية وبشرية, ما يمكن الهيئة من القيام بدورها.

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