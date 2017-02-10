 رانييري لفاردي ومحرز: عودا كالموسم الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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رانييري لفاردي ومحرز: عودا كالموسم الماضي

رانييري لفاردي ومحرز: عودا كالموسم الماضي
المناطق_أ ف ب

حث الايطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نجمي الفريق جايمي فاردي والجزائري رياض محرز على استعادة مستوياتهما لمساعدة الفريق في معركة الهبوط من البرميرليغ.

وسجل فاردي 24 هدفا ومحرز 17 الموسم الماضي، وقادا الفريق المغمور إلى إحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه. ألا أن الثنائي سجل 5 و3 أهداف على التوالي هذا الموسم، ليواجه الفريق خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعلى بعد نقطة واحدة من أول المهددين بالهبوط، يحل ليستر على سوانسي الأحد، وقد أجرى رانييري محادثات مع الثنائي أملاً في عودتهما إلى طريق المرمى.

وقال رانييري في مؤتمر صحافي في ملعب ليستر “كينغ باور” الجمعة “تحدثت مع رياض ومع جايمي.. يلعبان جيداً سوياً. لكن هذا الموسم لم يسجلا الكم عينه من الأهداف مثل الموسم الماضي”.

وتابع المدرب المخضرم “قلت لرياض: “عد إلى الموسم الماضي، عد”. يحاول وهو إيجابي، وأنا في غاية السعادة عندما يكون إيجابياُ”.

وـضاف “جايمي يعمل جاهداً من أجل الفريق، لكن هذا الموسم سجلنا أهدافاً قليلة، وتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (ضد دربي كاونتي في الكأس الأربعاء) كان رائعاً وامل في أن يكون ذلك جيداً للمستقبل”.

وخسر ليستر آخر أربع مباريات من دون تسجيل أي هدف، وهو يواجه خطر أن يصبح أول فريق يحرز لقب الدوري ويهبط في الموسم التالي منذ مانشستر سيتي عام 1938.

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