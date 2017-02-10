 نشطاء “تويتريون” يطلقون اليوم حملة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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نشطاء “تويتريون” يطلقون اليوم حملة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

نشطاء “تويتريون” يطلقون اليوم حملة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
المناطق_يوسف المطيري

انطلقت اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصرا حملة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يقودها نشطاء “تويتريون” لتقول للعالم بأسره أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وبدأت الحملة على الهاشتاق “#IRGS_Terrorist”.

ومع بدء الحملة شارك عدد كبير من النشطاء بينهم نشطاء مشهورين في التغريد حول تأكيد إرهابية الحرس الثوري الإيراني ودعمه للإرهاب في مختلف دول العالم بتوجيهات من المرشد الإيراني.

ونقل أحد الحسابات المعروف بـ”ملفات إيرانية” صورة قال أنها لصفحة الحرس الثوري الإيراني تبرز مواقع نشاط “فيلق القدس” الإرهابي الموكل له تنفيذ تلك العمليات.

هذا وتسابق المغردون لإبراز وفضح عمليات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية مطالبين المجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

ويقف الحرس الثوري الإيراني وقادته وراء عدد كبير من العمليات الإرهابية في مختلف دول العالم ويعتبر “محسن رضائي” أبرز قادة الحرس الثوري الذي قاد عدد من تلك العمليات ويعتبر الآن من أبرز القادة الإيرانيين المطلوبين من قبل الأنتربول الدولي.

كما يقف الحرس خلف تشكيل عدد من المليشيات الإرهابية في سوريا ومنها مليشيا “زينبيون” وفاطميون” لدعم نظام الأسد ضد الثوار السوريين وقيامه

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” بأن البيت الأبيض يدرس إدراج حرس الثورة الإيرانية في قائمة التنظيمات الإرهابية.

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