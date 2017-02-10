بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع-حفظه الله- بنقل مواطن سعودي بواسطة الإخلاء الطبي ليستكمل علاجه بالمملكة بعد أن أصيب بسكتة دماغيه ونزيف داخلي في الدماغ ادخله في غيبوبة تامة بقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السريلانكية “كولومبو” وذلك خلال رحله سياحية إلى جمهوريه سريلانكا.

وأشار الأستاذ “حمود بن جرمان الاسمري” نائب رئيس البعثة ورئيس القسم القنصلي وشؤون السعوديين بسفاره خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه سريلانكا، انه بتوجيه من القيادة الحكيمة أقلت طائره الإخلاء الطبي على متنها اليوم الجمعة “١٣ جمادى الأولى” المواطن السعودي “ع ج” يبلغ من العمر “35” عاما تعرض لحاله إغماء تام نتيجة “إصابته بسكتة دماغيه أدخلته في غيبوبة تامة” نقل على أثرها إلى احد مستشفيات العاصمة السريلانكية “كولومبو” وأدخل قسم العناية المركزة لتقديم الرعاية الطبية اللآزمة له .

وقال الأستاذ حمود الأسمري نيابة عن سعادة القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا وكافه أعضاء البعثة يسرني بان ارفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد على حرصهم الدائم على المواطنين وتوجيهاتهم الكريمه بمد يد العون والمساعدة لهم كما قدر التجاوب السريع من القيادة الحكيمة لحاله المواطن وهذا ما اعتدنا عليه دائما.

كما توجه بالشكر إلى معالي وزير الخارجية الأستاذ “عادل الجبير ” والى كافه المسئولين بوزارة الخارجية على متابعتهم الدائمة للمواطنين خارج المملكة وتوجيهاتهم بالعناية وتقديم كافه الإمكانات لهم حتى يعودوا الى ارض الوطن .

وبعد التوجيه الكريم حيث صدرت الأوامر بتامين طائره إخلاء طبي لنقل المواطن إلى المملكة ليحصل على الرعاية الطبية اللآزمه بعد اتخاذ كافه الإجراءات النظامية والطبية لمثل هذه الحالات.