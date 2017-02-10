 بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا ترامب يهاجم محكمة الاستئناف لإقرارها تعليق مرسومه حول الهجرة الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا المملكة تشارك في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيبدأ غداً في باكستان تعرف على ملاك أسهم العملاق (فيسبوك) مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يتفقد فروع الوزارة في “الافلاج ووادي الدواسر والسليل” جناح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ببيت الباحة بالجنادرية يشهد اقبالا كبيرا من الزوار بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا قوات الأسد تقصف بشدة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب درعا بالصور…قرية نجران بالجنادرية تدهش زوارها بالزامل والرزفة والمثلوثة والطبول “مجلس علماء باكستان” يُشيد بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين

بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا

بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا
المناطق_الرياض

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع-حفظه الله- بنقل مواطن سعودي بواسطة الإخلاء الطبي ليستكمل علاجه بالمملكة بعد أن أصيب بسكتة دماغيه ونزيف داخلي في الدماغ ادخله في غيبوبة تامة بقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السريلانكية “كولومبو” وذلك خلال رحله سياحية إلى جمهوريه سريلانكا.

وأشار الأستاذ “حمود بن جرمان الاسمري”  نائب رئيس البعثة ورئيس القسم القنصلي وشؤون السعوديين بسفاره خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه سريلانكا، انه بتوجيه من القيادة الحكيمة أقلت طائره الإخلاء الطبي على متنها اليوم الجمعة “١٣ جمادى الأولى” المواطن السعودي “ع ج” يبلغ من العمر “35” عاما تعرض لحاله إغماء تام نتيجة “إصابته بسكتة دماغيه أدخلته في غيبوبة تامة” نقل على أثرها إلى احد مستشفيات العاصمة السريلانكية “كولومبو” وأدخل قسم العناية المركزة لتقديم الرعاية الطبية اللآزمة له .

وقال الأستاذ حمود الأسمري نيابة عن سعادة القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا وكافه أعضاء البعثة يسرني بان ارفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد على حرصهم الدائم على المواطنين وتوجيهاتهم الكريمه بمد يد العون والمساعدة لهم كما قدر التجاوب السريع من القيادة الحكيمة لحاله المواطن وهذا ما اعتدنا عليه دائما.

كما توجه بالشكر إلى معالي وزير الخارجية الأستاذ “عادل الجبير ” والى كافه المسئولين بوزارة الخارجية على متابعتهم الدائمة للمواطنين خارج المملكة وتوجيهاتهم بالعناية وتقديم كافه الإمكانات لهم حتى يعودوا الى ارض الوطن .

وبعد التوجيه الكريم  حيث صدرت الأوامر بتامين طائره إخلاء طبي لنقل المواطن إلى المملكة ليحصل على الرعاية الطبية اللآزمه بعد اتخاذ كافه الإجراءات النظامية والطبية لمثل هذه الحالات.

c4a1e38b-a447-424c-8202-168e63f432aa 733a0ece-8dd1-41e8-b096-56d5afa40bb9 78f4d14b-d120-4f5b-92dd-bf0c59c248d2

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>