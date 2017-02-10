 “مجلس علماء باكستان” يُشيد بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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“مجلس علماء باكستان” يُشيد بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين

“مجلس علماء باكستان” يُشيد بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين
المناطق_متابعات

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي بجهود المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين والسعي من أجل وحدة الأمة الإسلامية .
وأكد في بيان صادر عن الأمانة العامة لجمعية مجلس علماء باكستان اليوم في مدينة لاهور حرص قيادة المملكة واهتماما على جمع كلمة المسلمين وإخراج الأمة الإسلامية من التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن التحالف الإسلامي العسكري الذي دعت إليه المملكة ومشاركة أكثر من أربعين دولة إسلامية فيه يدل على ثقة الدول الإسلامية في جهود المملكة وقرارات قيادتها الحكيمة في التعامل مع تحدي الإرهاب والتطرف .
وجدد ثقة علماء وشعب باكستان في قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الخاصة بالدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وأمن العالم الإسلامي ، مؤكدًا أن وقوف المملكة في الدفاع عن الشرعية باليمن يُعد دليلًا واضحًا على مواقفها مع الشعوب الإسلامية، وأن قراراتها تهدف إلى جمع كلمة المسلمين .
وحث الشيخ الأشرفي ، إيران على وقف التدخل في شؤون الدول الإسلامية لاسيما العراق وسوريا والبحرين، وعدم تسليح المليشيات الحوثية في اليمن، والتجاوب مع المبادرات التي تهدف إلى جمع كلمة المسلمين لإنقاذ الأمة من الفرقة والتطرف .

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