بالصور…قرية نجران بالجنادرية تدهش زوارها بالزامل والرزفة والمثلوثة والطبول

تشهد قرية نجران التراثية إقبالاً من زوار مهرجان الجنادرية 31، الذين تفاعلوا مع الألوان الشعبية التي تتميز بها المنطقة، ومنها “الزامل” الذي يعد من أهم الفنون الشعبية التي تؤدى في جميع مناسبات أهالي نجران، حيث يُؤدى هذا اللون دون استخدام الإيقاعات ويصطف الأشخاص الذين يؤدونه بطريقة منتظمة وبلباس واحد وتكون كلماته في الغالب من بيتين من الشعر يردّدونه في لحن رجولي تمتلئ به الحناجر مفسرين في معناها سبب قدومهم.

وأوضح رئيس الفرق الشعبية بقرية نجران التراثية مسعود الزحوف، أن الفرق تؤدي بعد الزامل فن الرزفة الذي يؤدى دون إيقاعات بواسطة مجموعة تنقسم إلى صفين يتناوبان على ترديد أبيات من الشعر بينما يتحرك كل صف بشكل منظم, كلٌ في اتجاه الآخر تارة وإلى الخلف تارة أخرى، ويقوم شخصين في وسط الصفين بتأدية فن “السعب”.

وأفاد الزحوف أن الفرق تقدم أيضاً ” فن المثلوثة ” الذي يؤدى على شكل نصف دائرة بعدد من الرجال يرددون أبياتاً شعرية تتناول الأنماط الشعرية المعروفة بألحان عذبة ولها نظام معين في عدد الخطوات والإيقاع.

وتختتم الفرق ألوانها الشعبية بتقديم “فن الطبول” الذي يعد من أكثر الألوان تفاعلاً مع الجمهور ويجمع هذا اللون في مضامينه بين اللحن والإيقاع ويؤدى بواسطة صفين يقومان بأداء الرزفة مع ترديد الأبيات الشعرية بألحان مختلفة وإيقاعات عديدة يستخدم من خلالها المرافع والطبول