قوات الأسد تقصف بشدة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب درعا

قصفت قوات الأسد والمليشيات التابعة لها اليوم، تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة درعا جنوب سوريا ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ودمار هائل في المساكن.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان أن قوات الأسد والمليشيات استهدفت منازل اللاجئين الفلسطينيين حي طريق السد بمدينة درعا بصواريخ أرض – أرض.

وأشارت إلى أن القصف يأتي وسط ارتفاع وتيرة الأعمال العسكرية التي يشنها نظام الأسد ضد مناطق الجنوب السوري.

مما يذكر أن حي طريق السد يضم تجمعًا للمئات من العوائل الفلسطينية جنوب سوريا بالإضافة إلى المئات من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر.