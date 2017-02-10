مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يتفقد فروع الوزارة في “الافلاج ووادي الدواسر والسليل”

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطة الرياض المهندس طارق الزهراني بزيارات ميدانية لعدد من الدور والمراكز الايوائية ومراكز التنمية ومكاتب العمل في محافظات الافلاج ووادي الدواسر والسليل التابعة لفرع الوزارة بالرياض ، شملت دار الملاحظة الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالافلاج ، ومركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين ومكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل الرئيسي ومركز التنمية الاجتماعيه في وادي الدواسر ، ومكتب العمل بالسليل التقى خلالها بمديري المراكز والفروع كلاً على حده واستمع من كل منهم لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين عامة والمشمولين بالرعاية على وجه الخصوص ، وتجول داخل الفروع بكافة مرافقها واقسامها الطبية والاجتماعيه والاداريه .

‎كما التقى المهندس الزهراني بمجموعة من المراجعين واستمع لملاحظاتهم ومطالبهم، ‎وحث منسوبي المراكز بمختلف تخصصاتها على تقديم كافة التسهيلات للمراجعين والمستفيدين والمشمولين بالرعاية ،والعمل على تذليل الصعوبات ، مشدداً على أهمية سرعة الانجاز في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم .

‎وأكد ان الهدف من هذه الجوله هو الاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمه لتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بشكل متكامل ومميز