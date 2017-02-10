جناح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ببيت الباحة بالجنادرية يشهد اقبالا كبيرا من الزوار

شهد جناح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ببيت الباحة بالجنادرية اقبالا كبيرا من الزوار

واوضح مدير عام السياحة والتراث الوطني امين مجلس التنمية السياحية بالباحة زاهر محمد الشهري أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لمشاركات الفرع في العديد من المناسبات والمهرجانات كما أن جناح الفرع يقوم بالتعريف بسياحة المنطقه ومميزاتها السياحيه الفريده مشيرا بان الجناح شهد إقبالً كبيراً مبينا بان الجناح يوزع كتب ونشرات تعريفية عن المنطقة و كتيبات عن سياحة الباحة تحمل تعريفا كاملا عن المنطقة مفيدا بان الجناح يشتمل على صور لآثار الباحة والقرى التراثية ومنها قرية ذي عين الاثرية وعدد من المواقع الأثرية فيها كما يشمل على صور للحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.