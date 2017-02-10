 تعرف على ملاك أسهم العملاق (فيسبوك) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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تعرف على ملاك أسهم العملاق (فيسبوك)

تعرف على ملاك أسهم العملاق (فيسبوك)
المناطق_وكالات

يعد موقع فيسبوك واحدا من المواقع الأكثر شعبية حول العالم مع أكثر من 1.86 مليار مستخدم نشط شهريا، ويمتلك أيضا السهم الأكثر قيمة في قطاع التكنولوجيا، كما أن الشركة أصبحت من الشركات التكنولوجية الأعلى قيمة في العالم، إذ تقدر بما يقرب من 358.8 مليار دولار، وفيما يلي أبرز ملاك شركة فيس بوك ونسبة الأسهم التي يمتكونها.
– Sheryl Sandberg تمتلك شيريل المدير التنفيذي للعمليات 4.6 مليون سهم بالشركة.
– Jan Koum يمتلك 2.5 مليون سهم بشركة فيس بوك بقيمة 8 مليار دولار.
– Donald Graham يمتلك 648,776 سهم بالشركة وفقا لتقارير عام 2015.
– Michael Schroepfer يمتلك 588,531 سهم بالشركة.
– Christopher Cox يمتلك 384,492 سهم بشركة فيس بوك. – تعد مؤسسة FMR LLC أكبر مساهم مؤسسي بشركة فيس بوك وتمتلك 152.4 مليون سهم.
– ويعتبر “FCNTX” أكبر صندوق استثماري بشركة فيس بوك، يمتلك 52.2 مليون سهم.
– يمتلك صندوق VTSMX 42 مليون سهم بشركة فيس بوك.
– أما عن مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج فلا يوجد تقارير حديثة تؤكد حجم أسهمه بالشركة، ووفقا لتقرير عام 2013 فهو يمتلك 29.3% من إجمالي حجم الأسهم.

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