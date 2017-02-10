 المملكة تشارك في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيبدأ غداً في باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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المملكة تشارك في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيبدأ غداً في باكستان

المملكة تشارك في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيبدأ غداً في باكستان
واس - الرياض

تشارك المملكة في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 14 إلى 18 جمادى الأولى 1438 هـ.
ويهدف التمرين الذي تشارك فيه المملكة بشكل مستمر وبصفة مراقب، إلى تطوير التعاون الأمني لتعزيز بيئة بحرية مستدامة، وتعزيز العلاقات الدفاعية السعودية الباكستانية.
ويشارك في التمرين الذي ينظم للمرة الخامسة دول عربية وإسلامية إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.

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