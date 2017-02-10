 الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا ترامب يهاجم محكمة الاستئناف لإقرارها تعليق مرسومه حول الهجرة الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا المملكة تشارك في التمرين البحري متعدد الجنسيات ( أمان 17 ) الذي سيبدأ غداً في باكستان تعرف على ملاك أسهم العملاق (فيسبوك) مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يتفقد فروع الوزارة في “الافلاج ووادي الدواسر والسليل” جناح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ببيت الباحة بالجنادرية يشهد اقبالا كبيرا من الزوار بتوجيه ولي ولي العهد الإخلاء الطبي يخلي مواطن أصيب بجلطة من سريلانكا قوات الأسد تقصف بشدة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين قرب درعا بالصور…قرية نجران بالجنادرية تدهش زوارها بالزامل والرزفة والمثلوثة والطبول “مجلس علماء باكستان” يُشيد بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين

الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا

الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا
المناطق - وكالات

قال الجيش التركي اليوم الجمعة، “إنه قدم إلى مسؤولين عسكريين روس إحداثيات مبنى في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ في ضربة جوية روسية”.

وفي وقت سابق، قال الكرملين: “إن الضربات الجوية شنت على أساس إحداثيات قدمها الجيش التركي، لكن لم يكن من المفترض وجود جنود أتراك في الموقع”.

وقال البيان التركي: “إن الجنود كانوا موجودين في نفس الموقع منذ 10 أيام، وإن إحداثياتهم جرى إرسالها إلى مركز القيادة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وتسلمها شخصياً الملحق العسكري الروسي في أنقرة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>