الجيش التركي: أرسلنا إحداثيات مبنى قتل به ثلاثة جنود إلى روسيا

قال الجيش التركي اليوم الجمعة، “إنه قدم إلى مسؤولين عسكريين روس إحداثيات مبنى في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ في ضربة جوية روسية”.

وفي وقت سابق، قال الكرملين: “إن الضربات الجوية شنت على أساس إحداثيات قدمها الجيش التركي، لكن لم يكن من المفترض وجود جنود أتراك في الموقع”.

وقال البيان التركي: “إن الجنود كانوا موجودين في نفس الموقع منذ 10 أيام، وإن إحداثياتهم جرى إرسالها إلى مركز القيادة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وتسلمها شخصياً الملحق العسكري الروسي في أنقرة”.