ترامب يهاجم محكمة الاستئناف لإقرارها تعليق مرسومه حول الهجرة

المناطق - أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، قرار محكمة الاستئناف الخميس بالابقاء على تعليق مرسومه المثير للجدل والقاضي بمنع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة بأنه “قرار مخز”.

وقال ترامب الذي كرر في الأيام الأخيرة أن التشريعات لا تترك مجالاً للشك في سلطته التقديرية في مجال الهجرة، في تغريدة هذا “قرار مخز”.

وقرأ ترامب خلال اجتماع هذا الأسبوع مع مسؤولي تطبيق القانون مادة من قانون الهجرة تنص بوضوح تام على أن للرئيس كامل الصلاحية بمنع أشخاص من دخول الأراضي الأمريكية.

لكن القضاة لم يشيروا بتاتاً إلى هذه المادة. وأشار ترامب إلى ذلك في تغريدة “أمر غريب أنه في مجمل تبريرهم، لم يكلف القضاة أنفسهم حتى عناء الإشارة إلى هذا التشريع”، مستنداً إلى ما جاء في مقال كتبه بنجامين ويتس في مدونة “لوفير” التي تحظى باحترام كبير.

وكان ذلك أحد العناصر التي قامت عليها حجج وزارة العدل أمام محكمة الاستئناف للدفاع عن مرسوم الرئيس الصادر في 27 يناير(كانون الثاني) ويمنع مؤقتاً مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية لتسعين يوماً، كما يمنعه عن اللاجئين كافة.

لكن ما لا يقوله ترامب في تغريدته أن بنيامين ويتس أكد في مقاله أن القضاة اتخذوا القرار الصحيح.

واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مرسوم ترامب يمكن أن يماثل منع دخول المسلمين إلى البلاد. واعتمد القضاة على تصريحات عديدة لترامب على تويتر أو خلال حملته الانتخابية “بشأن نيته تطبيق الحظر على دخول المسلمين”.

ونشرت مدونة “لوفير” العديد من التصريحات التي أدلى بها فريق حملة ترامب وبعض من مستشاريه.

وفي رده على القرار مساء الخميس، كتب ترامب على تويتر: “نلتقي في المحكمة. أمن أمتنا في خطر”.

ورأت محكمة الاستئناف أن الحكومة لم تثبت أن الإبقاء على تعليق المرسوم ستكون له تبعات أمنية خطيرة.