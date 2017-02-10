 بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا

بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن العاصمة السلوفينية ليوبليانا ستكون مكاناً مناسباً للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن القرار بشأن المكان ليس لموسكو وحدها.

وجاءت تعليقات بوتين بعد أن عرضت سلوفينيا، عقد أول اجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي في عاصمتها على الرغم من أن توقيت مثل هذا الاجتماع لم يتفق عليه بعد.

وقال بوتين للصحافيين بعد اجتماع مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور في موسكو “فيما يتعلق بليوبليانا وسولوفينيا عموماً هذا بالطبع مكان رائع لعقد حوار من هذا النوع، لكن الأمر لا يعتمد فقط علينا بل يعتمد على سلسلة كاملة من الظروف”.

وأضاف “إذا قيض لهذه الاجتماعات أن تتم لا اعتراض لنا على ليوبليانا”.

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