 وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة

وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة
المناطق - المدينة المنورة

تلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة خطاب تهنئة وشكر من وكيل وزارة التعليم ( بنات ) الدكتورة “هيا بنت عبدالعزيز العواد ” تقدمت فيه ببالغ الشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة  الأستاذ ” ناصر بن عبدالله العبدالكريم ” وللمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة ” مريم بنت عقيل الجهني ”  على ما حققته الإدارة من أوسمة شرف في برنامج جلوب البيئي خلال عام 2016م حيث حصلت الثانوية الخامسة والعشرون على ( 11) وساماً ، فيما حصلت الثانوية العشرون على وسام واحد ، وعلى الدعم والمساندة التي يحظى بها برنامج جلوب البيئي بشكل خاص وبرامج نشاط الطالبات بشكل عام .

ونقلت شكرها أيضاً  لمديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة / ليلى بنت عبدالله العمري ، ومنسقة المشروع الأستاذة / منى بنت سالم المرواني ولمديرتي المدرستين قائدة الثانوية ( 25) الأستاذة / لطيفة بنت طالب أبو طالب  ، وقائدة الثانوية ( 20)  الأستاذة / أمل بنت عوض الربياوي ولمعلمتي البرنامج في الثانوية ( 25) الأستاذة / ابتسام بن أحمد نحاس وفي الثانوية (20 ) الأستاذة / ماجدة بنت زعل الجهني وللطالبات المشاركات على جهودهن التي أثمرت هذا الإنجاز ، سائلة الله استمرار هذا التميز والمنجزات التي تعزز مكانة المملكة في البرنامج .

ومن جهتها عبرت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة / ليلى العمري باسمها و نيابة عن منسوبات الإدارة وشركاء النجاح عن سعادتها بشكر وتقدير سعادة وكيل الوزارة وامتنانها لهذا الدعم الدائم ، كما رفعت خالص الشكر و العرفان لسعادة المدير العام للتعليم و لمساعدته للشؤون التعليمية على ما تحظى به برامج إدارة نشاط الطالبات من رعاية ودعم مستمر ، سائلة الله التوفيق والسداد .

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