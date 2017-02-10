شرطة الرياض تطيح بمنفذي جريمة السلب بالقوة في وضح النهار

نجحت شرطة منطقة الرياض بالإطاحة بالعصابة التي نفذت جريمة السلب بالقوة، الأسبوع السابق في حي إشبيليا، بعدما اعتدوا على المواطن منيف العتيبي بالأسلحة، واستولوا على أمواله.

وينتظر ان تعلن شرطة الرياض عن تفاصيل الإطاحة بالعصابة أَثْنَاء الساعات القليلة المقبلة.