 شرطة الرياض تطيح بمنفذي جريمة السلب بالقوة في وضح النهار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بمنفذي جريمة السلب بالقوة في وضح النهار

شرطة الرياض تطيح بمنفذي جريمة السلب بالقوة في وضح النهار
المناطق - متابعات

نجحت شرطة منطقة الرياض بالإطاحة بالعصابة التي نفذت جريمة السلب بالقوة، الأسبوع السابق في حي إشبيليا، بعدما اعتدوا على المواطن منيف العتيبي بالأسلحة، واستولوا على أمواله.
وينتظر ان تعلن شرطة الرياض عن تفاصيل الإطاحة بالعصابة أَثْنَاء الساعات القليلة المقبلة.

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