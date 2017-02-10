 عسيري : المخلوع صالح سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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عسيري : المخلوع صالح سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية

عسيري : المخلوع صالح سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية
المناطق - متابعات

أَبْلَغَ المتحدث باسم التحالف العربي، مستشار وزير الدفاع، اللواء أحمد عسيري ‘‘إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية‘‘.

وأَعْلَنَ عسيري، أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها، لهذا السبب سيخضع (صالح) للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية، واصفاً الرئيس المخلوع، بأنه ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلاباً على السلطة.

وأَدْغَمَ مستشار وزير الدفاع، أن التحالف العربي يعتبر جميع المجموعات التي دعمت الانقلاب كتلة واحدة، قادت اليمن إلى المأساة التي تمر بها البلاد حالياً، بحسب وِكَـالَةَ ‘‘سبوتنيك‘‘ الروسية.

ووَكَّدَ عسيري، أن الحكومة اليمنية تسيطر حالياً على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، مشدداً على أنه لا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني.

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