 أكثر من 300 متبرع بالخلايا الجذعية في 4 أيام بقرية عسير  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النصر يتغلب على الوحدة 2-1 بالفيديو: ”أنف مكسور” يقود شيخ قطري للتعرف على أفضل جراح سعودي بسويسرا رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية: زوار بيت الباحة تجاوز مائة الف زائر ‏خالد الحربي يبهر كبار الشخصيات في جناحه بمهرجان الجنادرية ٣١ وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية أم فايز تكمل مسيرة 100 عام من صناعة الخصف بقرية عسير أكثر من 300 متبرع بالخلايا الجذعية في 4 أيام بقرية عسير  عسيري : المخلوع صالح سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية شرطة الرياض تطيح بمنفذي جريمة السلب بالقوة في وضح النهار الشباب يخرج بالتعادل أمام الخليج في دوري جميل وكيل وزارة التعليم : الدكتورة هيا العواد تهنئ وتشكر تعليم المدينة بوتين: لامانع لدينا من عقد أول اجتماع مع ترامب في عاصمة سلوفينيا

أكثر من 300 متبرع بالخلايا الجذعية في 4 أيام بقرية عسير 

أكثر من 300 متبرع بالخلايا الجذعية في 4 أيام بقرية عسير 
المناطق - الجنادرية

أطلق مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبيه حملة #سجل_وانقذ_حياة في قرية عسير المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ٣١” وذلك للعام الثاني على التوالي ضمن الحملة التي أطلقها المركز لجمع عينات من الخلايا الجذعية التي تستخدم لاستبدال النخاع العظمي التالف في جسم المريض جراء التعرض للعلاج الكيماوي أو العلاج بالاشعاع أو بعض الأمراض مثل سرطان الدم وأمراض فقر الدم الوراثية أو نقص المناعة الوراثية.

ويهدف المركز إلى تعريف زوار قرية عسير بأهمية التسجيل في المركز من أجل جمع بيانات تطابق حاجة المرضى ليتم التواصل مع المتبرعين حال الحاجة لإنقاذ حياة أي مريض.

من جانبها أوضحت قائدة فريق التسجيل بقرية عسير ماجدة الزهيري أن مشاركة المركز بقرية عسير تأتي للعام الثاني على التوالي بعد أن نجحت تجربة المركز العام المنصرم، حيث سجل المركز مشاركة أكثر من ٧٠٠ شخص ويبحث المركز عن تسجيل رقم قياسي جديد لا سيما وأن المركز يسعى لنشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية التي تعتبر مشروع إنساني من الدرجة الأولى ويحتاجه الآلاف من المرضى لإنقاذ حياتهم.

وقد سجل المركز خلال أربعة أيام من بدء مهام عمله في قرية عسير 306  متبرعا من كلا الجنسين، وينتظر أن يتم تسجل رقم قياسي هذا العام بعد أن سجل المركز أكثر من 700 متبرع العام الماضي.

بدون عنوان1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>