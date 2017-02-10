 وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 10 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية

وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية
المناطق - الجنادرية

زار معالي وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي, وعددٌ من مرافقيه من دولة قطر الشقيقة, قرية عسير التراثية في الجنادرية 31, بما في ذلك أجنحة المحافظات في بيشة وبلقرن وساحة عسير التراثية ومعرض الأسر المنتجة بالقرية, حيث كان في استقباله رئيس وفد القرية خالد سبر , ونائبه أسامة ماطر . 

وأشاد معالي الوزير بما شاهده في قرية عسير من تنوّع في المعروضات وجمال في التناغم داخل قرية عسير, مشيداً بحضور جميع المحافظات والمراكز . 

كما استمع إلى عدد من قصائد الشعراء في قرية بلقرن وبعض التفاصيل حول القرى التراثية في المحافظة, مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على ما قدمته منطقة عسير من حضورٍ مميزٍ في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .

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