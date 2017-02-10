‏خالد الحربي يبهر كبار الشخصيات في جناحه بمهرجان الجنادرية ٣١

‏منذ انطلاقة أوائل أيام مهرجان الجنادرية في الخميس الماضي دشن الإعلامي الكفيف خالد الحربي جناحه ضمن أروقة التربية الخاصة بجناح التعليم في مهرجان الجنادرية ٣١

‏ومنذ إنطلاقة اليوم الأول فكثير من الزوار وكبار الشخصيات تنهال بالزيارات للجناح ليشرح ويستعرض لهم التقنيات المستخدمة والمتاحة للمكفوفين والوسائل المتاحة لهم واستخدامه للهاتف الجوال بالبرامج الناطقة وسط توفر عدة تطبيقات خدمت المكفوفين في حياتهم العامة.

‏ويستعرض كذلك للزوار عدة إمكانات للتعلم والثقافة باستعراض الأجهزة التعليمية المتاحة واستخدامه للابتوب وتدوين كتاباته وطريقة كتابته الصحفية وكيف يسير في مجاله الإعلامي كغيره من المبصرين.

‏جناح خالد الحربي شهد حضور معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى

‏ووكيل وزارة التعليم للبنين د. نياف الجابري.

‏ووكيل وزارة التعليم للبنات د. هيا العواد.

‏ومستشار وكيل وزارة التعليم للبنين أ. محمد الشايع

‏وسمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

‏وعدة شخصيات ومهتمين.

‏والجدير بالذكر: أن الكفيف الحربي عمل في الصحافة بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام منذ عام ٢٠١٤ وكذلك قدم عدة برامج تلفزيونية وإذاعية وآخرها برنامج باسوورد على روتانا خليجية.

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