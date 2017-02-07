رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية: زوار بيت الباحة تجاوز مائة الف زائر

تشهد قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 توافداً وإقبالاً كثيفاً من الزوار وضيوف المهرجان والذين قدمو للاطلاع على ما تحتويه من أركان وما تنقله لزوارها من إرث تاريخي وثقافي وتراث وموروث شعبي وما تشهده من جوانب تنموية.

حيث استطاعت القرية التراثية أن تجذب أنظار الزائرين.

و أوضح رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية الأستاذ محمد غرم الله لافي بأن القرية شهدت اقبالاً كبيراً حيث تجاوز عدد زوارها المئة ألف زائر والذين شرفت بهم للاطلاع على مكنوناتها وما تضمه من إرث جميل مضيفاً بأن مشاركة القرية التراثية تحظى باهتمام ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزير أمير منطقة الباحة لإبراز الدور التاريخي والحضاري في كافة الفعاليات والمناشط الوطنية لهذا لم يكن مستغربًا أن تشهد قرية الباحة التراثية إقبالا كبيرا من الزوار ونوه عن تصميم القرية المستمد من بيئتها المحلية.

وأضاف نائب رئيس وفد الباحة الأستاذ سعيد بن ناصر ريحان بأن القرية تحظى بدعم لا محدود من سمو أمير المنطقة ومتابعة مباشرة من وكيل أمارة المنطقة لتقديم كل ما هو مفيد لزوار القرية وبما يضمن نجاح المشاركة بإبراز الدور الثقافي والحضاري وإبراز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات لإنسان الباحة و يمارسها الحرفيون أمام الحضور و كانت محط أنظار وجذب جميع الزائرين موضحاً بأن القرية التراثية تشمل صالة للفعاليات النسائية تقدم للنساء بشكل يومي فعاليات متنوعة تحكي صورة الماضي مثل: الأزياء التراثية وزفة العروس كما تعرض للزائرات الحلي القديمة وأدوات الزينة للمرأة قديماً إضافة إلى الحلي القديمة فضلاً عن البرامج الثقافية والاجتماعية المتميزة التي تستهدف المرأة.

يذكر بأن القرية لم يقتصر زوارها على النطاق المحلي بل شهدت وفوداً لزيارتها من دول الخليج العربي ومن الدول الأوربية وأمريكا وأفريقيا وكانت محل أعجاب وإشادة منهم .