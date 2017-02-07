بالفيديو: ”أنف مكسور” يقود شيخ قطري للتعرف على أفضل جراح سعودي بسويسرا

أصيب شيخ قطري بدهشة بالغة، عندما سافر إلى سويسرا بهدف إجراء عملية جراحية بأنفه، حيثُ اكتشف أن الطبيب الذي سيقوم بإجراء الجراحة له “سعودي الجنسية” وتم اختياره باعتباره واحدًا من أفضل المتخصصين في مجاله.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ القطري، وهو يشرح الواقعة قائلاً: إن أنفه كان مكسورًا نتيجة لحادث سيارة، وعندما سأل عن أفضل جراح أنفي في سويسرا تم تحويله على متخصص سويسري.

وأوضح الشيخ، أن البروفسور السويسري حوله على طبيب جراح وذلك لإجراء العملية له، مشيدًا في الوقت نفسه بكفاءة هذا الطبيب، وعندما ذهب إليه اكتشف أنه طبيب سعودي يُدعى “عمر أحمد بن سليمان”، متابعًا: “البروفسور كان يقول إنه أفضل طبيب جراح في مجاله”.