النصر يتغلب على الوحدة 2-1

حقق النصر فوزاً غالياً على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، بكّر مختار فلاته بتسجيل هدف الوحدة الأول عند الدقيقة 65، وأدرك المدافع عبدالله مادو هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 80، وأضاف أحمد الفريدي هدف الفوز الثاني للنصر بعد مراوغة رائعة عند الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 38، في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز الأخير في ترتيب الدوري.