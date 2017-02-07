 شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار

شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار
المناطق - متابعات

أَبَانَت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة، الامساك على شخصين من الجنسية الأثيوبية في العقد الثالث من العمر، ويقيمان في المملكة بصفة غير نظامية، بتهمة سلب مواطن تحت تهديد السلاح في حي أشبيليا شرقي الرياض.

وأَبْلَغَ الناطق المُـذِيع لشرطة منطقة الرياض، في بيان صحفي: ‘‘إنه على الرغم من ندرة المعلومات فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني تم اختياره بعناية ليعمل على مدار الساعة في سبيل الوصول إلى الجناة، وبتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الْأَفْـرَادِ وضبطه، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه‘‘.

وأَدْغَمَ البيان: بتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الْأَفْـرَادِ، وضبطه، وبسماع أقواله أقرَّ بما نسب إليه، وما لبث أن قام بالدلالة على شريكه الذي تم ضبطه في كمين محكم، وقاما مجتمعَين بالانتقال برفقة فريق البحث لموقع البلاغ، وإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة؛ فتم إيقافهما للتوسع في مناقشتهما بشكل سـنة، ومعرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيدة ضد مجهول بشكل خاص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

وكان المتهمين اعتديا على أحد المواطنين بحي إشبيليا شرق العاصمة الرياض، في وضح النهار، وسلبا منه مبلغ يقدر بتسعة وثلاثين ألف ريال، كان بحوزته، وذلك بعد تهديده بسلاح أبيض من نوع ساطور، ثم فرا إلى جهة غير معلومة على متن سيارة من نوع هونداي مستأجرة بوثائق مزورة.

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