الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي

قاد الحارس محمود عبد الرحيم جنش فريق الزمالك للتتويج بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تصدى لركلتي ترجيح من لاعبي الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بملعب محمد بن زايد بالإمارات والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 3 / 1 .

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين خلال الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الزمالك، وكان الأهلي قد شارك في هذه البطولة بصفته بطل الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما شارك الزمالك في هذه البطولة بصفته بطلا لكأس مصر.

ويعد الاهلي هو أكثر الأندية تتويجا بهذا اللقب حيث حققه في تسع مرات سابقة فيما حقق الزمالك اللقب مرتين سابقتين، وأحرز للأهلي في ركلات الترجيح أحمد حجازي فقط، فيما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة ركلتيهما بعد أن تصدى لهما محمود جنش حارس الزمالك فيما أطاح حسام غالي بالكرة بعيدا عن المرمى، وسجل للزمالك من ركلات الترجيح باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت.