 الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة” موسكو تنفي اتهام إيطاليا لها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت وزراة الخارجية الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار القبض على سائق الشاص ولي العهد يتسلم ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب النصر يتغلب على الوحدة 2-1 بالفيديو: ”أنف مكسور” يقود شيخ قطري للتعرف على أفضل جراح سعودي بسويسرا رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية: زوار بيت الباحة تجاوز مائة الف زائر ‏خالد الحربي يبهر كبار الشخصيات في جناحه بمهرجان الجنادرية ٣١ وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية

الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي

الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي
المناطق - متابعات

قاد الحارس محمود عبد الرحيم جنش فريق الزمالك للتتويج بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تصدى لركلتي ترجيح من لاعبي الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، بملعب محمد بن زايد بالإمارات والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 3 / 1 .

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين خلال الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الزمالك، وكان الأهلي قد شارك في هذه البطولة بصفته بطل الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما شارك الزمالك في هذه البطولة بصفته بطلا لكأس مصر.

ويعد الاهلي هو أكثر الأندية تتويجا بهذا اللقب حيث حققه في تسع مرات سابقة فيما حقق الزمالك اللقب مرتين سابقتين، وأحرز للأهلي في ركلات الترجيح أحمد حجازي فقط، فيما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة ركلتيهما بعد أن تصدى لهما محمود جنش حارس الزمالك فيما أطاح حسام غالي بالكرة بعيدا عن المرمى، وسجل للزمالك من ركلات الترجيح باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>