 ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة” موسكو تنفي اتهام إيطاليا لها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت وزراة الخارجية الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار القبض على سائق الشاص ولي العهد يتسلم ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب النصر يتغلب على الوحدة 2-1 بالفيديو: ”أنف مكسور” يقود شيخ قطري للتعرف على أفضل جراح سعودي بسويسرا رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية: زوار بيت الباحة تجاوز مائة الف زائر ‏خالد الحربي يبهر كبار الشخصيات في جناحه بمهرجان الجنادرية ٣١ وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية

ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة”

ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة”
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن “الولايات المتحدة ستعلن عن إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل، في ضوء “تهديدات هائلة” ضد البلاد”.

ولم يحدد ترامب ما هي التدابير المعتزمة، لكنه قال إنه لن يسمح بدخول “الأشخاص إلى بلادنا الذين يتطلعون للإضرار بشعبنا”.

وقال “إنه علم عن التهديدات منذ أن أصبح رئيساً، ولم يكن ممكنا أن يعلم عنها إلا من خلال تبوئه المنصب الرفيع، ويشعر بأنه مضطر لاتخاذ إجراءات لأن أحد أسباب انتخابه أن “الناخبين شعروا أن من شأني أن أمنح (البلاد) أماناً أفضل”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>