ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة”

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن “الولايات المتحدة ستعلن عن إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل، في ضوء “تهديدات هائلة” ضد البلاد”.

ولم يحدد ترامب ما هي التدابير المعتزمة، لكنه قال إنه لن يسمح بدخول “الأشخاص إلى بلادنا الذين يتطلعون للإضرار بشعبنا”.

وقال “إنه علم عن التهديدات منذ أن أصبح رئيساً، ولم يكن ممكنا أن يعلم عنها إلا من خلال تبوئه المنصب الرفيع، ويشعر بأنه مضطر لاتخاذ إجراءات لأن أحد أسباب انتخابه أن “الناخبين شعروا أن من شأني أن أمنح (البلاد) أماناً أفضل”.