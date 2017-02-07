 فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة الأسبوع القادم بسبب “تهديدات هائلة” موسكو تنفي اتهام إيطاليا لها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت وزراة الخارجية الزمالك يحقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي شرطة الرياض تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار القبض على سائق الشاص ولي العهد يتسلم ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب النصر يتغلب على الوحدة 2-1 بالفيديو: ”أنف مكسور” يقود شيخ قطري للتعرف على أفضل جراح سعودي بسويسرا رئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية: زوار بيت الباحة تجاوز مائة الف زائر ‏خالد الحربي يبهر كبار الشخصيات في جناحه بمهرجان الجنادرية ٣١ وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية

فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر

المناطق - متابعات

لبى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، طلب طفلة متعافية من مرض السرطان، وقام بزيارتها في منزل ذويها، وذلك خلال زيارته لمحافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض.
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير خلال زيارته لأسرة الطفلة “شريفة الحقباني”، حيث استقبله والدها وعدد من أقاربها، كما التقطت الطفلة معه عددًا من الصور التذكارية.
وخلال الزيارة التي استمرت لدقائق، ألقيت قصيدة شعر ترحيبية بقدوم أمير الرياض، وبدوره أكد أمير الرياض استعداده لتلبية جميع طلبات الطفلة وتلقي اتصالها في أي وقت.

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