فيديو .. أمير الرياض في لفتة ابوية يجيب طلب طفلة متعافية من السرطان بزيارتها في منزل ذويها بـ وادي الدواسر

لبى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، طلب طفلة متعافية من مرض السرطان، وقام بزيارتها في منزل ذويها، وذلك خلال زيارته لمحافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير خلال زيارته لأسرة الطفلة “شريفة الحقباني”، حيث استقبله والدها وعدد من أقاربها، كما التقطت الطفلة معه عددًا من الصور التذكارية.

وخلال الزيارة التي استمرت لدقائق، ألقيت قصيدة شعر ترحيبية بقدوم أمير الرياض، وبدوره أكد أمير الرياض استعداده لتلبية جميع طلبات الطفلة وتلقي اتصالها في أي وقت.