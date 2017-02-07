 الرئيس اليمني يؤكد أن الجيش عازم على فرض سيطرته على جميع أنحاء البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يؤكد أن الجيش عازم على فرض سيطرته على جميع أنحاء البلاد

الرئيس اليمني يؤكد أن الجيش عازم على فرض سيطرته على جميع أنحاء البلاد
واس - عدن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم أن الجيش الوطني اليمني لن يتوقف حتى ينجز مهمة استعادة الدولة وفرض سلطانها على كل تراب الوطن .
ودعا الرئيس هادي في كلمة له عشية حلول الذكرى العاشرة لثورة الحادي عشر من فبراير، المغرر بهم بأن يتوقفوا عن السير وراء قيادات مأزومة مسكونة بالحقد ومملوءة بالكراهية تدفع بالبلاد إلى الانتحار سعياً وراء أطماع شخصية ومنافع خاصة على حساب الوطن والشعب، والتوقف عن السير وراء المشاريع الإيرانية العابثة .
وأضاف أن الجيش اليمني هو جيشكم جميعاً وهذا الوطن هو وطنكم جميعا وهذا الشعب هم إخوانكم وآباءكم وأبناءكم وإننا نناديكم بصدق أن تتوقفوا عن السير في المهالك ووراء الأوهام ، مؤكداً أن الدولة ليست مشروع انتقام ولا تقبل الإقصاء والاستئصال ، وأنها راعية اليمنيين جميعا .
وشدد على أن الحكومة ماضية وبكل جدية لتفعيل أجهزة الدولة التي تعرضت للكثير من الضربات وتعمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لعودة الدولة في الجيش والأمن والاقتصاد والبنية التحتية وتسير نحو استقرار الموارد الاقتصادية وضمان إيصال الرواتب إلى كل موظفي الدولة بعد أن نهبت مليشيات الحوثي وصالح كافة الاحتياطي النقدي وكل موارد الدولة ونعمل على ترميم ما خلفته الحرب في كل القطاعات المدنية والعسكرية .

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