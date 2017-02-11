 رسالة “غريبة” من “روحاني” لـ “ترمب” .. ومعاودة ظهور عبارات “الموت لأمريكا” في إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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رسالة “غريبة” من “روحاني” لـ “ترمب” .. ومعاودة ظهور عبارات “الموت لأمريكا” في إيران

رسالة “غريبة” من “روحاني” لـ “ترمب” .. ومعاودة ظهور عبارات “الموت لأمريكا” في إيران
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإيرانيين سيجعلون واشنطن “تندم على لغة التهديد”، متحدثاً بمناسبة الذكرى الـ38 للثورة الإيرانية وعلى خلفية التوتر بين البلدين بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وصرح روحاني لدى مشاركته في تجمع في ذكرى الثورة في طهران “يجب مخاطبة الشعب الايراني باحترام. الشعب الإيراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك”. وتابع: “مشاركة الملايين رد على أكاذيب المسؤولين الجدد في البيت الأبيض”.

تأتي تلك التصريحات في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توتراً غير مسبوق، منذ تولي ترمب مهامه في 20 يناير.

وكان الرئيس الأميركي انتقد الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، وفرضت بلاده عقوبات جديدة على طهران بعد قيامها بتجربة صاروخية.

وفي العاصمة الإيرانية، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “الموت لأمريكا”، وداس بعضهم أعلاما أميركية كبيرة حاملين صوراً لترمب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

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