 اللواء “التركي” عن ميدالية “جورج تينت”: تثمين دولي لجهود رجال الأمن وتقدير عالمي لعملهم الاحترافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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اللواء “التركي” عن ميدالية “جورج تينت”: تثمين دولي لجهود رجال الأمن وتقدير عالمي لعملهم الاحترافي

المناطق - الرياض

أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن ميدالية “جورج تينت” التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، تثمين دولي لجهود رجال الأمن في المملكة ومهامهم في مكافحة الإرهاب وتقدير عالمي لعملهم الاحترافي.

وأوضح، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن تقدير جهود ولي العهد الأمير محمد بن نايف بهذه الميدالية هو تقدير دولي لجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتسلم الأمير محمد بن نايف، ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب ونظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وقام بتسليم الميدالية لسمو ولي العهد، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايكل بومبيو عقب استقبال سموه له في الرياض اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب عقب استلامه الميدالية عن تقديره لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تكريمه، مؤكداً سموه أن هذه الميدالية ثمرة لجهود وتوجيهات قادة المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزوشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب.

وفيما يتعلق بارتباط الإرهاب بدين معين قال سموه : جميع الأديان السماوية تتبرأ من المعتقدات والأفعال الشيطانية للفئات الإرهابية”، مبيناً أن جميع الآراء الدينية والسياسية والاجتماعية السلبية التي تستخدم الدين كأداة على امتداد التاريخ الإنساني، لا تُعبّر مطلقاً عن حقيقة الدين الذي تنتسب إليه، أو تنسب أفعالها له.

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