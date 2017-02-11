اكذب_الإعلام_احوثه.. شاهد كيف تندر أهل الرياض على إعلام الحوثي !

بعد إعلان وكالة “سبأ” التابعة لميليشيات الحوثيين اليمنية، عن إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية في العاصمة الرياض، ووصوله إلى الرياض، اجتاحت مواقع التواصل في المملكة موجات سخرية من الجماعة المتطرفة ووسائل إعلامها.

وحوّل المواطنون الإشاعة الحوثية إلى مساحة للتندر فيما بينهم، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر وتداول الفيديوهات الساخرة والطريفة.

ومن هذه الفيديوهات، مقطع صورته قناة المسيرة لأنصار الانقلابيين وهم فرحين بالصاروخ الذي أطلقته الميليشات على الرياض، علاوة على إشادتهم بالأسلحة المتطورة التي توصل إليها الحوثي وتفوق بها على أمريكا، لينتشر بعدها هشتاق “#اكذب_الإعلام_احوثه”، ليؤكد الغباء الذي يمتاز به الانقلابيون.

كما نشر مغردون آخرون صوراً متنوعة، قالوا إنها توثق لحظة إطلاق الصاروخ من اليمن وحتى وصوله للمزاحمية واستهداف القاعدة العسكرية فيها، وبالطبع الصور عبارة عن مفرقعات وألعاب نارية.