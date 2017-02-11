شاهد.. هكذا يتم اختبار سائق ترمب .. سرعة خارقة لكن إلى الخلف !

مع وصول دونالد ترمب إلى كرسي رئاسة أمريكا، أعاد الإعلام الغربي مقطع فيديو، يظهر كيفية الاختبارات التي تُجرى لقائد سيارة الرئيس الأمريكي.

ويظهر في الفيديو المتداول في الآونة الأخيرة، سيارة ترجع للخلف بسرعة رهيبة وتقوم بالسير بجميع الاتجاهات، وبدقة شديدة تسير السيارة إلى الخلف في منحنيات كثيرة، وكأنها تسير بشكل معتدل.

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيارة المصفحة والمخصصة لنقل وحماية الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأميركية ستكون مزودة بعدة خصائص للحماية، ربما أكثر مما كانت عليه السيارة الرئاسية الخاصة بالرئيس باراك أوباما، المصنعة من قبل “كاديلاك”.