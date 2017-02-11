“فخ” يتربص بالمبتعثين .. وتحذّيرات من التجاوب

حذرت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية المبتعثين والمبتعثات من التجاوب مع المكالمات الهاتفية التي يدعي المتصل من خلالها أنه موظف من إدارة الضرائب الأمريكية ويطالب بدفع مبالغ مالية بشكل فوري.

وأوضح الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى أن الملحقية تلقت عددا من الشكاوى من بعض المبتعثين بهذا الخصوص.

وبين لهم أن إدارة الضرائب الأمريكية لا تستخدم مثل هذه الأساليب في جمع الضرائب لذا يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه المكالمات أوتقديم أي معلومات شخصية أو حسابية أو تحويل مبالغ مالية وإنهاء المكالمة الهاتفية فوراً.