عضو “كبار العلماء”: ابتعدوا عن فلاتر “سناب شات”.. تغيير لخلقة الله

وصف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، استخدام فلاتر تطبيق (سناب شات) بالخطأ داعيا المستخدمين إلى الابتعاد عنها، مؤكدا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل من نفسه ووجهه مثارا للسخرية واستهزاء الآخرين، وهو الحال ذاته الذي ينبغي فيه على الإنسان تجاه تعاملاته مع الآخرين”.

واعتبرها تغييرا لخلقة الله، مشيرا إلى أن الأصل ابتعاد الإنسان عن كل ما يشوه الصور ويؤثر على خلقة الله تعالى.

وانتقد التركي غياب الثقافة الشرعية لدى البعض، لافتا إلى أن الثقافة تسهم في ضبط سلوك الفرد وتعاملاته كلها سواء مع نفسه أو الآخرين، كما أن القرآن والسنة يزخران بالعديد من الضوابط الشرعية التي تحدد أطر العلاقات والتعامل الإنساني، وأن إلمام الإنسان بذلك يجعله في منأى عن التعامل بما يتعارض مع الأحكام الشرعية.

وأضاف وفقاً لـ”عكاظ” أنه على الإنسان أن يصحح للآخرين إذا رأى خطأ منهم ويدلهم على الطريق الصحيح، فالقيم الإسلامية لابد أن تكون واضحة في الإنسان وعليه أن يدرك أنه مخلوق لعبادة الله وأن الأمور الشكلية ليست الأساس في المجتمع الإنساني إذا توفرت الثقافة الإسلامية الصحيحة، وهذا من شأنه ضبط التصرفات والتي لا تأتي من دون معرفة الحكم الشرعي.