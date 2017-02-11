حالة “هيجان” تصيب الانقلابيين بعد تحرير المخا.. يعتقلون المئات عشوائياً

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في منطقة يختل شمال مديرية المخا، في حين تستمر ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات عشوائية، طالت المئات من أبناء مناطق حيس والجراحي وبيت الفقيه والتحيتا الواقعة بين المخا والحديدة، تخوفا من تقدم الجيش إلى هذه المناطق وإحساس الميليشيات بأنها ليست بيئة حاضنة لهم.

وكانت حملة الاعتقالات قد بدأت قبل يومين في مدينة الحديدة وتم اعتقال أكثر من 50 شخصاً للاشتباه في تعاونهم مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وبحسب مراقبين فإن الميليشيات التي تعيش حالة من التشتت، تواجه في الحديدة حالة تذمر شعبية واسعة ضدها، بعد أن حولت محافظة الحديدة إلى ساحة مواجهات عسكرية، عرضها للقصف الجوي من قبل طائرات التحالف وبوارجه البحرية، هذا مع استمرار المعارك وسط تقدم الجيش من الجهتين الشمالية جبهة حرض – ميدي وفي الجنوب جبهة باب المندب – المخا.أما بقية الجبهات فقد شهدت وسط اشتباكات متقطعة خصوصا جبهتي نهم وصرواح.

وأعلن قائد المقاومة الشعبية باليمن، صالح حسين، أن قواته باتت تسيطر على كامل ميناء المخا، وتوعد بالتقدم نحو الحديدة ومعاقل الميليشيات الانقلابية في صعدة.

فيما تجري اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني وفلول الميليشيات في منطقة يختل شمال مديرية المخا، بعد إحكام سيطرة الجيش الكاملة على المديرية.