إيران تتراجع أمام تهديدات ترمب

توالت التقارير الأميركية حول إجراء إيران اختباراً صاروخياً ثانياً، وسط نفي وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، في تصريح للصحافيين في محافظة جيلان (شمال إيران)، قائلاً إن “هذه مزاعم مزيفة تأتي في إطار التخويف من إيران”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وبينما نشرت قناة ” فوكس نيوز” أمس الأربعاء خبراً مفاده أن إيران أجرت اختباراً جديداً على صاروخ باليستي، قالت وسائل إعلام أميركية إن الاختبار لم يكن على صاروخ باليستي، بل على “صاروخ أرض-جو قصير المدى”.

وهددت إيران خلال الأسبوعين الماضيين بتصعيد تجاربها الصاروخية رداً على العقوبات الأميركية، لكنها تراجعت بشكل علني لأول مرة نافية تكرارها التجربة الصاروخية، ما يوضح مدى تراجع ساسة طهران عن تصريحاتهم النارية منذ فرض العقوبات الأميركية الجديدة ضد عشرات الشخصيات والمؤسسات الإيرانية بسبب إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي.

وقال وزير الدفاع الإيراني، إن الأنباء الأميركية حول تجربة صاروخية ثانية لطهران، لا أساس لها من الصحة، و”تهدف إلى خلق العدو وإيرانوفوبيا”، حسب تعبيره.