 شاهد.. لحظة الإطاحة بالهاربين من السجن البحريني قبل تهريبهم لإيران في قارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظة الإطاحة بالهاربين من السجن البحريني قبل تهريبهم لإيران في قارب

المناطق - وكالات

نشرت وسائل إعلام بحرينية مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على المطلوبين الهاربين من سجن “جو” في شهر يناير الماضي، قبل تهريبهم على قارب متجه إلى إيران.

وأعلنت السلطات البحرينية في ملابسات العملية، أن القارب تم رصده في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه، امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه.

وأضافت أنه في تلك الأثناء بادر الهدف “القارب”، وتحديدا في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة، بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران، وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب، بمقتل 3 مطلوبين والقبض على 7 آخرين.

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