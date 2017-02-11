 جدار زجاجي مضاد للرصاص لحماية برج إيفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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جدار زجاجي مضاد للرصاص لحماية برج إيفل

جدار زجاجي مضاد للرصاص لحماية برج إيفل
المناطق - وكالات

حتى المعالم الجمالية أو المواقع الأثرية لم تسلم من تخريب الإرهاب؛ إذ تعتزم بلدية باريس إقامة حائط زجاجي حول برج إيفل، أكثر المعالم السياحية شهرة في فرنسا.

وذكر مصدر بمكتب رئيس بلدية باريس أن حائطا زجاجيا سيقام حول قاعدة برج إيفل، بموجب خطة لحماية إضافية من الهجمات الإرهابية. والبرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً ويزوره نحو سبعة ملايين زائر سنوياً له بالفعل سياج معدني وقائي حول قاعدته، كان أقيم بصفة موقتة لمسابقة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016.

وقال المصدر إن ألواحا زجاجية بارتفاع مترين ونصف المتر ستقام حول قاعدة البرج كإجراء للوقاية من هجوم إرهابي، وسيحال المشروع إلى لجنة خاصة ثم إلى وزارة البيئة.

وأوضح جان فرانسوا وهو مسؤول بالمدينة في بيان “لدينا ثلاثة أهداف: تحسين المنظر، وجعل الدخول أيسر، وتعزيز حماية الزائرين والعاملين”. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن تكلفة المشروع ستبلغ نحو 20 مليون يورو (21.36 مليون دولار).

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