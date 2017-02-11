إصابتين وإخلاء أربعين شخصا بعد حريق بمكة

وقع حريق بمنزل بحي الششة بالعاصمة المقدسة وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ شقة تقع بالدور الرابع من عمارة مكونه من خمسة ادوار مأهولة بالساكنين تم اخلاء مبنى العمارة من الساكنين والمقدر عددهم بحوالي(40) شخص عن طريق وحدات الانقاذ في حين تم اخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة.

ونجم عن الحادث اصابة احد ساكني العمارة يبلغ من العمر 18 وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بإختناق بسيط تلقوا العلاج اللازم في الموقع وهم بصحة جيدة صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي اوضح انه جرى شخوص فريق التحقيق بالادارة للتحديداسباب الحادث.