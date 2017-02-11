 إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز قدراته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز قدراته

إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز قدراته
المناطق_الرياض

أجرى معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة أمس (الجمعة)، تجربة إطلاق أول منطاد هوائي في المملكة؛ لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود.

وبيّن المدير التنفيذي للمعهد الدكتور سامي الحميدي وفقاً لـ”الجزيرة”، أن المنطاد مزوّد بكاميرات ليلية ونهارية ورادارات تساعد في كشف التحركات المشبوهة على خط الحدود، لافتاً إلى إمكانية الرؤية من خلاله ليلاً ونهاراً بمقدار 360 درجة بواسطة غرفة تحكم وقاعدة عمليات ثابتة.

وأوضح الحميدي أن المنطاد يمكنه التحليق 14 يوماً متواصلة، كما يقاوم سرعة الرياح، مع الارتفاع حتى 2000 قدم.

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