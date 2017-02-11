الأمم المتحدة: أعداد النازحين بجنوب السودان تتخطى 1.5 مليون شخص

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن عدد اللاجئين والنازحين جراء الأزمة بجنوب السودان تجاوز حاجز المليون وخمسمائة ألف شخص.

وقال وليام سبندلر؛ المتحدث باسم المفوضية اليوم: إن الأزمة مع النزوح الواسع تعد الآن الأكبر في أفريقيا والثالثة عالمياً، بعد سوريا وأفغانستان، مشيرًا إلى قلة الاهتمام ونقص عال في التمويل، لافتًا إلى أن ما يثير انزعاج المفوضية الشديد هو استمرار وتيرة النزوح في جنوب السودان.

وأبان سبندلر أن أكثر من 1.5 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان منذ اندلاع الصراع في ديسمبر عام 2013، وشُرد 2.1 مليون شخص داخل جنوب السودان، مناشدًا جميع الأطراف المتورطة في الصراع التوصل إلى حل سلمي عاجل للأزمة، حيث يستمر الآلاف في التوافد إلى البلدان المجاورة مثل أوغندا وإثيوبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى كل يوم، مع دخول الصراع عامه الرابع.