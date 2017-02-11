3 منظمات عالمية تدعو لجمع 1.2 مليار دولار لخطة إنقاذ غذائي باليمن

دعت ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم لجمع 1.235 مليار دولار بشكل عاجل لإنقاذ حياة أكثر من سبعة ملايين يمني.

وتشمل هذه المنظمات، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي، حيث أصدرت المنظمات اليوم بياناً مشتركاً بشأن أوضاع الأمن الغذائي والتغذية باليمن، موضحة في بيانها المشترك أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع بمقدار ثلاثة ملايين شخص في غضون سبعة أشهر، بحيث أصبح نحو 17.1 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.

وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أنه من بين الـ 17.1 مليون شخص الذي يعانون انعدام الأمن الغذائي، يوجد 7.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة، وأظهر التقييم أن معدلات سوء التغذية الحاد قد تجاوزت المستوى “الحرج” في أربع محافظات، في حين يستمر الإنتاج الزراعي بالانخفاض في جميع أنحاء البلاد.