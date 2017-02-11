قبل أن تقعَ في الفخ.. إليك 5 طرق لاكتشاف الألماس الحقيقي

كيفية التفريق بين الأحجار الحقيقية والمزيفة أحدُ أشهر الأسئلة التي توجه للمختصين في الأحجار الكريمة. تحدثنا إلى ريان هيرش، خبيرة فن زخارف القرن العشرين ومستشارة سوق Lofty الإلكتروني، وأخبرتنا متى تكون الجوهرة حقيقية ومتى وكيف نستعين باستشارة خبير.

سواء ورثت الجوهرة أو وجدتها فى مزاد، هناك بعض الاختبارات البسيطة التي يمكنك عملها بنفسك، فالقلادة التي تظن أنها قطعة حلي رخيصة قد تساوي ثروة صغيرة في النهاية.

إليك خمس طرق بسيطة لتعرف ما إذا كان الحجر كريماً فعلاً.

انظر إلى الماسة والقطعة الملحقة بها فى عدسة مكبرة

العدسة المكبرة (loupe) هي أداة بسيطة يمكن شراؤها من أي محل مجوهرات وتمكنك من التدقيق في الحجر.

تقول هيرش” هناك عدة أشياء تلاحظها عند النظر إلى الألماس. أولاً، أغلب الألماس يتشكل في الطبيعة ما يعني أن به بعض الشوائب حدثت أثناء تشكل الكربون، الماسة المزيفة ستكون مثالية تماماً”.

ثانياً، لاحظ حواف الماسة. تكمل هيرش ”من خلال العدسة ستظهر للماسة الحقيقة حافات حادة، بينما المزيفة ذات حافات مستديرة”.

وأخيراً، انظر إلى المعادن الملصق بها الحجر، خاصة أى علامات توضح إن كانت مصنوعة من الفضة أو مطلية بالذهب فهذا يرفع من احتمالية كون الحجر زائف. تضيف هيرش “لماذا تضع حجراً كريماً على معدن رخيص؟ الماس الحقيقي غالباً ما يوضع على قطع من الذهب أو البلاتين”.

وتابعت هيرش “دقق فى القطعة الحاملة للحجر ثانية، فإن كانت خامتها رديئة فلن يكون الحجر الموضوع فوقها حقيقياً بالتبعية.”

افرك الحجر بورقة صنفرة خشنة

أوضحت هيرش هذا الاختبار البسيط، فبينما يعد الألماس أشد المواد صلادة لن يؤثر فيه إلا المعادن الأشد صلابة منه وسوف يحتفظ بسطحه سليماً، وتظهر الخدوش على البدائل المزيفة كالزركونيوم.

اختبار الضباب

كما لو كنت تنفث هواءً دافئاً أمام مرآة الحمام، افعل هذا على الماسة. تشرح هيرش أن الماسة المزيفة سيتكثف عليها البخار لوقت ضئيل، بينما لن يحدث هذا في الحقيقية لأنها لا تتأثر بالحرارة.

ضعها في الضوء وراقب كيف تتلألأ

إن الطريقة التي تعكس بها الألماسات الضوء فريدة من نوعها. ففى داخل الحجر سوف تتلألأ باللونين الأبيض والرمادي (ويسمى هذا بالبريق)، وفى خارج الحجر ستعكس الضوء الساقط عليها إلى ألوان قوس قزح على الأسطح القريبة (ويسمى هذا الضوء المنشطر بـ “اللهب”).

تقول هيرش أن الناس لديهم اعتقاد خاطئ بأن الألماس يتلألأ بألوان قوس قزح. وأكدت أن الماس يتلألأ في داخله بلون أقرب للرمادي فإذا شاهدت لون قوس قزح داخل الماسة فهي مزيفة حينئذ.

انظر إلى انعكاس الضوء خلال الماسة

وما يجعل الألماس شديد البريق هو الكيفية التي ينعكس وينكسر الضوء من خلاله بها. الزجاج، والكوارتز، والزوركونيوم قد يشبه بريقها الماس لكن تقل معامل انعكاس الضوء خلالها كثيراً وبشكل ملحوظ.

إن كان الحجر ليس ملصقاً بمعدن ما، ضعه على ورقة جريدة وسترى تشتت الضوء داخله بما يمنع انعكاس اللون الأسود. الماسة المزيفة ستعكس اللون الأسود داخلها وربما يمكنك قراءة كلمات الجريدة من خلالها على حسب حجم الحجر.

إن كانت الألماسة ملتصقة بقطعة معدنية فتأكد أنها لا تشف وتسمح برؤية المعدن من خلالها فهذه علامة شديدة السوء.