 لا يقرأ ولا يكتب.. شاهد: سبعيني يجيد سبع لغات ويعدّ أشهر مرشد سياحي في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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لا يقرأ ولا يكتب.. شاهد: سبعيني يجيد سبع لغات ويعدّ أشهر مرشد سياحي في نجران

لا يقرأ ولا يكتب.. شاهد: سبعيني يجيد سبع لغات ويعدّ أشهر مرشد سياحي في نجران
المناطق_الرياض

سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على مرشد سياحي سعودي يعمل في مهرجان الجنادرية ويبلغ من العمر 75 عاماً، ويجيد عدة لغات أجنبية على الرغم من أنه أميّ لا يقرأ ولا يكتب.

وأشار التقرير الذي بثته “mbc” إلى أن الرجل المسن الذي يدعى العم “أبو سند” بات يمثل علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي بمنطقة نجران؛ بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

وأوضح العم أبو سند أنه تعلم الإنجليزية منذ أن كان صبياً من خلال عمله في شركة أرامكو وشركات أجنبية أخرى، ليتفرغ بعد ذلك للعمل السياحي في منطقة نجران.

بدورهم، أكد القائمون على جناح منطقة نجران في مهرجان الجنادرية أن العم أبو سند يوفر عليهم الكثير، فهم ليسوا بحاجة إلى تشغيل مترجمين في الجناح، فضلاً عن أن زوار المهرجان أصبحوا يأتون خصيصاً للالتقاء به والاستماع إليه.

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