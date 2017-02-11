 مصادر: رخصة المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بيت الباحة بالجنادرية يستقبل ضيوفه بالترحيب والابتسامة وكرم الضيافة مصادر: رخصة المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات” لا يقرأ ولا يكتب.. شاهد: سبعيني يجيد سبع لغات ويعدّ أشهر مرشد سياحي في نجران قبل أن تقعَ في الفخ.. إليك 5 طرق لاكتشاف الألماس الحقيقي ترامب ينتقد توسّع إسرائيل في المستوطنات ويدرس “جدياً” نقل سفارته إلى القدس 3 منظمات عالمية تدعو لجمع 1.2 مليار دولار لخطة إنقاذ غذائي باليمن تقليل السعرات هو مفتاح فقدان الوزن.. 7 خرافات عن الحِمية الغذائية يجب أن تتجاهلها “أضخم فتاة في العالم” تبدأ رحلة علاجها من مصر إلى الهند.. هكذا نزلت من بيتها (صور) “المنشآت الصغيرة والمتوسطة” توقع اتفاقية شراكة مع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” و”هيئة المدن الاقتصادية” الأمم المتحدة: أعداد النازحين بجنوب السودان تتخطى 1.5 مليون شخص كيف تجري الاتصالات الهاتفية بين رؤساء العالم؟ فيصل بن تركي: تعاقد “الكبار” مع بدلاء النصر دليل تفوقنا

مصادر: رخصة المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات”

مصادر: رخصة المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات”
المناطق_الرياض

كشفت مصادر أن هيئة تقويم التعليم وضعت معايير خاصة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات، المزمع إصدارها لمن يرغب في الانخراط بمهنة التعليم وللمعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل، مبينةً أن الرخصة سيتم إصدارها تدريجياً.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن الرخصة المزمعة للمعلمين والمعلمات ستكون مدتها خمس سنوات، وستأتي على أربع درجات لكل درجة معايير محددة، مضيفةً أن الرخصة رقم (3) تُمنح للمعلم الرائد بعد اجتياز معايير خاصة، والرخصة (4) تُمنح للمعلم الخبير والتي يستحقها المعلم أو المعلمة بعد اجتياز المعايير المحددة والاختبارات الشمولية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر نفسها إلى أنه تجري دراسة اختبار “كفايات” المعمول به حالياً تمهيداً لتغييره؛ بهدف التشدد في المعايير المعمول بها من خلال تقسيم الاختبار إلى جزأين (عملي ونظري)، ولتطوير مهنة التعليم والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>