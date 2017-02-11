بيت الباحة بالجنادرية يستقبل ضيوفه بالترحيب والابتسامة وكرم الضيافة

تستقبل قرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 زوارها بالترحيب والابتسامة وكرم الضيافة فضيافة الباحة حاضرة تبدأ بالترحيب وتقديم القهوة رمز الأصالة العربية و كرم الضيافة الأصيلة وتقديم التمر والسمن والموز والعسل.

و أوضح رئيس وفد منطقة الباحة بالمهرجان الوطني بالجنادرية الأستاذ محمد غرم الله لافي بأن ما يميز القرية التراثية استقبالها وتوديعها للضيوف وفقاً لأصالة وكرم إنسان الباحة مؤكداً بأن الاستقبال يبدأ من البوابة الرئيسية للقرية التراثية ومن ثم إطلاع الزوار عما تحتويه القرية من أركان للحرف والأسر المنتجة والمطعم وجناح الجامعة والإدارات الحكومية مؤكداً لافي بأن الصالة النسائية يقدم فيها ضيافة خاصة للنساء وفقاً لعادات المنطقة في ربط الماضي بالحاضر.

من جهته أوضح رئيس لجنة الاستقبال والضيافة بالقرية التراثية الأستاذ علي بن جرادان العُمري بأن ما يميز القرية التراثية إنها تجعل الزائر يعيش الماضي الجميل وقال ” حرصنا على أن تكون الضيافة وفقاً للعادات والتقاليد والتي نقلها الأجداد للأبناء من خلال تقديم القهوة العربية مع التمر في المكان المخصص للضيافة والمطل على المسرح المفتوح الذي تُقام عليه الألعاب الشعبية على مختلفها إضافة إلى تقديم الموز والسمن والخبزة البلدي “المقناة” والعسل و تقدم الضيافة وفقاً لعادات إنسان الباحة بالابتسامة وحُسن الاستقبال بحيث نجعل الزائر أهلاً للمكان وهذا ليس بجديد لابن الباحة الذي جُبل على إكرام الضيف. وأضاف حرصنا في الضيافة المقدمة للزوار على إظهار تراث وموروث منطقة الباحة من خلال مايعرض ويقدم وهذا ما جعل البعض منهم يسأل عن طريقة الإعداد للأكلات الشعبية وكيفية تقديم الضيافة.