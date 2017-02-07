 الأكلات الشعبية تجتذب العائلات في بيت حائل بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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الأكلات الشعبية تجتذب العائلات في بيت حائل بالجنادرية

الأكلات الشعبية تجتذب العائلات في بيت حائل بالجنادرية
المناطق - الجنادرية

استغلت غالبية الأسر التي توافدت على بيت حائل بالجنادرية ، بتذوق بعض الأكلات الشعبية حيث وجد الآباء أن ما يعرض في ” بيت حائل ” من مأكولات فرصة لدعوة أبنائهم لتناول هذه الأطعمة التى هجرها هذا الجيل ، واندثر بعضها في وقتنا الحاضر حيث شهدت عددا من الأكلات إقبالاً كثيرا مثل ” التمن و  المقشوش  والمطازيز والمرقوق و الجريش والكبيبا وغيرها من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة حائل  ” .

وقالت ” أم نواف ” أحدى البائعات في بيت حائل ، إن غالبية الاسر التي تزور بيت حائل حريصة على تناول الأطعمة الشعبية ، حيث أن جميع أنواع الطعام التي كانت تطبخ في الزمن الماضي تعرض داخل البيت الحائلي .

وشهد ركن تمور حائل توافد وإقبال الكثير من الزوار ، ويعرض الركن العديد من التمور مثل ” حلوة حائل و أم كبار وخلاص رقم 1 ومسكاني وجالكسي حائل والسكري وغيرها من التمور .

وحظي بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان ، وشهد البيت خلال اليومين الماضيين توافد اعداد كبيرة من الزوار ، ورواد المهرجان والمهتمين وطلاب المدارس ، واطلعوا على أركانه المتعددة ، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به البيت .
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